I vantaggi di un POS senza commissioni: scopri Axerve

Axerve è il POS senza commissioni perfetto per le attività commerciali che cercano una soluzione flessibile, pratica e dai costi ridotti. Axerve non richiede infatti alcuna commissione sulle transazioni, ma prevede soltanto un canone mensile per l’offerta Smart POS Easy di 17 euro al mese + IVA per incassi fino a 10.000 euro all’anno. Il canone sale invece a 22 euro al mese + IVA per chi in un anno registra incassi fino a 30.000 euro.

Con Axerve non paghi nemmeno il noleggio del POS e il traffico dati 4G

La proposta per gli esercenti commerciali di Axerve si chiama Smart POS Easy e si caratterizza per il pacchetto di servizi tutto incluso. Il cliente deve pagare quindi solo un’imposta di bollo di 16 euro al momento dell’attivazione e da quel momento può contare su una serie di vantaggi senza costi aggiuntivi.

Il POS di Axerve integra una SIM multioperatore con supporto alla connettività 4G. Il dispositivo è in grado di scegliere autonomamente la rete mobile a cui collegarsi selezionandola in base alla qualità della copertura presente in zona. Il traffico dati generato dal POS durante l’attività non comporta spese aggiuntive, in quanto è compreso nel canone mensile senza alcun sovrapprezzo. Tra le specifiche tecniche è presente in ogni caso il supporto al Wi-Fi, per cui, volendo, si può sfruttare la rete fissa eventualmente presente in negozio.

Smart POS Easy consente l’accredito delle somme delle transazioni registrate su qualsiasi conto corrente italiano, evitando quindi che l’esercente debba aprire un conto corrente dedicato. Tale accredito viene effettuato mediante bonifico bancario già il giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’incasso.

Smart POS Easy non prevede vincoli di permanenza. La flessibilità garantita al pubblico fa sì che non vengano richiesti costi nemmeno in caso di reso o sostituzione del POS. Proprio a proposito di eventuali richieste di assistenza relative al dispositivo, Axerve mette a disposizione un team di tecnici esperti che risponde gratuitamente nei giorni feriali, ma anche la domenica e i festivi.