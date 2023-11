IBL Banca offre il conto a canone zero più vantaggioso del mercato

IBL Banca presenta ControCorrente, un’opzione ideale per i risparmiatori in cerca di un nuovo conto corrente con vantaggi significativi.

Questa soluzione completa e flessibile offre numerosi vantaggi ai clienti, con la possibilità di non pagare le spese di gestione e mantenimento.

I clienti che scelgono ControCorrente, soprattutto nella sua versione Semplice, possono godere del canone zero se accreditano lo stipendio o la pensione oppure mantengono una giacenza di almeno 5.000 euro. In caso contrario, il canone mensile è di soli 2 euro.

Da notare che il canone è azzerato per il primo anno. Il conto include una carta di debito con 2 prelievi gratuiti ogni mese, offrendo comodità e accessibilità.

IBL Banca va oltre, offrendo un tasso di interesse del 3,3% per il primo anno dall’apertura del conto. La procedura di apertura del conto è facile e accessibile online.

Zero spese con il conto corrente IBL Banca: la scelta intelligente

Per i nuovi clienti, ControCorrente è disponibile a canone zero per il primo anno, con la possibilità di azzerare facilmente le spese successivamente.

La carta di debito è gratuita, con 2 prelievi gratuiti al mese. Inoltre, la banca offre un tasso di interesse del 3,3% sulla liquidità del conto fino a 50.000 euro e consente l’accesso al conto deposito con un tasso del 4%. È anche possibile richiedere la carta di credito, con un canone annuo di 29,90 euro.

IBL Banca si presenta come un’opzione completa per chi cerca un nuovo conto corrente, offrendo un pacchetto senza costi e la possibilità di personalizzazione.

L’offerta si distingue per la sua ricchezza di servizi, soddisfacendo appieno le esigenze dei risparmiatori. La procedura di apertura del conto è accessibile online, rendendo il processo semplice e conveniente per tutti i potenziali clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.