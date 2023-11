Il Black Friday di NordVPN abbatte il prezzo del piano di 2 anni a 3,79€/mese

In anticipo di qualche giorno, il Black Friday è arrivato anche in casa NordVPN, la VPN leader del settore in Italia e all’estero: sconti fino al 65% e prezzi a partire da 3,79 euro al mese per i piani di 2 anni, questa l’offerta a cui possono accedere da oggi tutti gli utenti italiani. L’offerta del Black Friday è disponibile su questa pagina.

Black Friday NordVPN: prezzi a partire da 3,79 euro al mese

NordVPN è riconosciuta come la migliore VPN oggi disponibile sul mercato per tante ragioni. Prima di tutto, è la VPN più veloce, quindi la più adatta per gli appassionati di gaming e streaming. Inoltre, è la VPN più sicura, offrendo tecnologie all’avanguardia e funzionalità esclusive come i server Double VPN. Quest’ultimi garantiscono la migliore garanzia di privacy per i propri dati personali e di completo anonimato durante le attività sul web.

Un altro motivo per cui NordVPN è considerata la VPN numero uno in Italia e a livello internazionale è la sua ferrea politica no-log, grazie alla quale i dati degli utenti non possono essere rintracciati in alcun modo né dalle aziende di terze parti né dallo stesso staff di NordVPN. Gli unici a conoscere i propri dati sono gli utenti.

Con lo sconto del Black Friday, è previsto un maxi sconto del 65% sul piano di 2 anni nella versione Completo, mentre il prezzo più basso è per la versione Standard, in offerta a 3,79 euro al mese invece di 8,29 euro.

La campagna Black Friday NordVPN è disponibile su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.