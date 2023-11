Il Black Friday è già iniziato per le VPN: ora bastano 1,54 €/mese

Siamo già in clima Black Friday per il settore delle VPN, come conferma la nuova promozione di AtlasVPN. Il servizio, uno dei punti di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di una connessione sicura e senza tracciamento, è ora in sconto dell’86%.

Con l’offerta in corso è possibile attivare AtlasVPN con un costo di 1,54 euro al mese. Per accedere alla promozione è possibile puntare sul piano biennale di AtlasVPN che include anche 6 mesi gratis aggiuntivi, per un abbonamento da ben 30 mesi a prezzo bloccato.

L’offerta è attivabile tramite il link qui di sotto e sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

AtlasVPN è in offerta per il Black Friday

Con AtlasVPN è possibile sfruttare una VPN davvero sicura e privata. Il servizio, infatti, prevede la crittografia del traffico dati, utilizzando il protocollo WireGuard e un sistema MutiHop per una doppia crittografia che aggiunge un livello di sicurezza extra. Da notare, inoltre, che la VPN applica una politica no log che azzera il tracciamento.

Il servizio, inoltre, si basa su un network di migliaia di server che consente di geolocalizzare la posizione in un altro Paese, aggirando eventuali blocchi all’accesso a un sito web e la censura online. AtlasVPN, inoltre, è utilizzabile da un numero illimitato di dispositivi e su tutte le principali piattaforme software.

Grazie all’offerta del Black Friday, AtlasVPN è disponibile con un prezzo scontato di 1,54 euro al mese. L’offerta prevede la fatturazione anticipata e l’attivazione del piano biennale con 6 mesi gratis, per un totale di 30 mesi di abbonamento a prezzo bloccato.

Per tutti i nuovi clienti c’è una garanzia Soddisfatti o Rimborsati disponibile entro 30 giorni dall’attivazione. Per richiedere l’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di AtlasVPN e completare una rapida procedura di sottoscrizione online. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.