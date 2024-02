Il Chromecast con Google TV HD rende SMART il tuo televisore!

Non devi spendere chissà quanto per goderti serie televisive, film, partite e altro in streaming sul tuo televisore. Bastano infatti 35,99€, ovvero il prezzo (in offerta!) del Chromecast con Google TV HD, un dispositivo che rende smart qualsiasi TV. Netflix, Prim Video, DAZN, NOW, Disney+ e tutti gli altri servizi sono lì che ti attendono, e potrai usare anche Google Assistant.

Un’esperienza di streaming completa a un prezzo accessibile: il Chromecast con Google TV HD è in offerta su Amazon

Il Chromecast con Google TV HD è un dispositivo di streaming che trasforma il televisore in un centro di intrattenimento completo. Con una risoluzione fino a 1080p HDR, offre immagini nitide e colori vivaci, perfette per goderti i tuoi film e serie preferiti. La configurazione del dispositivo è davvero semplice: basta collegarlo alla porta HDMI della TV, connetterlo al Wi-Fi e seguire le istruzioni sullo schermo. In pochi minuti sarai pronto per iniziare a guardare i tuoi contenuti preferiti.

La piattaforma Google TV offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile che ti permette di trovare facilmente i contenuti che cerchi. Puoi sfogliare le app consigliate, cercare per genere o titolo, oppure utilizzare la ricerca vocale per trovare specificamente ciò che desideri. Il Chromecast con Google TV HD è compatibile con migliaia di app, tra cui Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, Spotify e molte altre. Puoi anche scaricare app di giochi, musica e fitness per un’esperienza di intrattenimento completa.

Nella confezione di vendita è incluso un telecomando con ricerca vocale integrata. Puoi utilizzare il telecomando per controllare la riproduzione, navigare nell’interfaccia e cercare i tuoi contenuti preferiti utilizzando la tua voce.

Tra le altre feature ci sono anche il Chromecast integrato (per trasmettere contenuti da smartphone, tablet e computer direttamente al televisore) e la Ambient Mode (trasforma il televisore in una cornice digitale con immagini di paesaggi, opere d’arte o foto personali).