Il compressore portatile Xiaomi vi salva sempre, SOTTOCOSTO su Amazon

Ci si può ritrovare improvvisamente per strada con un problema ad uno pneumatico. Indipendentemente dal veicolo che si sta conducendo, una gomma può finire al di sotto della pressione stabilita per circolare ed è in quel momento che subentrerà l’apprensione. Il tutto ovviamente non sarà un problema nel momento in cui si sarà in possesso del compressore portatile Xiaomi Mijia.

Tra i prodotti più amati su Amazon c’è proprio questo, ovvero un compressore in grado di ricaricare d’aria qualsiasi oggetto. Se dovete gonfiare infatti un pallone o uno pneumatico qualsiasi, è il Mijia a fare proprio al caso vostro. Risulta molto compatto e può essere portato con sé all’interno di uno zainetto o nel cruscotto dell’auto.

Oltre a questo dispone di svariate modalità utili, ma anche di un prezzo estremamente accessibile. Oggi su Amazon grazie al 5% in meno costa infatti 40,72 €, con la possibilità di avere due anni di garanzia e un periodo di restituzione esteso fino al 31 gennaio 2024.

Il compressore Mijia di Xiaomi è fenomenale, ecco le specifiche

In grado di riempire d’aria qualsiasi pneumatico, questo compressore portatile è perfetto. La velocità di gonfiaggio è aumentata del 25% rispetto alla versione precedente e inoltre c’è anche una pratica luce LED per le emergenze.

Lo Xiaomi Mijia 2 è dotato di ben 6 modalità di gonfiaggio già impostate, in base al veicolo del quale ci si trova al cospetto.

Prodotti del genere raramente sono disponibili, in quanto su Amazon, non appena tornano in stock, subito finiscono. Il Mijia 2 di Xiaomi è eccezionale ed è per questo che siccome è disponibile, va preso al volo. Contribuisce ovviamente anche il prezzo che scende di un ulteriore 5%, arrivando ad un totale di 40,72 € in sconto.

