Il conto online Crédit Agricole offre fino a 150 Euro in buoni Amazon

Vuoi ottenere un conto corrente online a canone zero, un consulente dedicato e fino a 150 Euro in buoni Amazon? Allora Conto online Crédit Agricole è proprio la soluzione che fa per te. Condizioni vantaggiose che, però, non dureranno per sempre. Solo per poche altre settimane, infatti, sarà possibile accedere a questi e altri benefici che vedremo nei prossimi paragrafi.

Aprendo il tuo conto online Crédit Agricole entro il 15 gennaio ottieni le condizioni che abbiamo appena sottolineato: canone zero e un consulente dedicato a tua disposizione.

Conto online Crédit Agricole: ottieni 150€ in buoni Amazon

Per ottenere i 150 euro in buoni regalo Amazon ti basta sottoscrivere il conto online di Crédit Agricole e richiedere la Carta Debit Visa. Il voucher è così suddiviso:

50€ all’apertura e con almeno una transazione con la carta Visa

fino a 100€ se utilizzi la carta

La carta di debito Visa di Crédit Agricole è a canone zero per 2 anni e offre:

Massima usabilità: la usi per i pagamenti online e da Wallet con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay Sicurezza totale: metti la carta “in pausa” e, in caso di furto, la blocchi con un click Gestione da app: puoi modificare i limiti di spesa, attivarla per i pagamenti online e all’estero A portata di mano: visualizzi il PIN da App o Home Banking sempre e ovunque

Con Crédit Agricole le tue finanze sono sempre sotto traccia in tempo reale. Grazie all’applicazione, infatti, puoi controllare costantemente le tue spese con le notifiche push della tua App Crédit Agricole. Infine, con il Servizio 3D Secure, effettui i tuoi acquisti online in sicurezza, grazie all’uso del tuo codice personale. Scegli subito il conto online Crédit Agricole: queste straordinarie condizioni non dureranno per sempre. Approfittane ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.