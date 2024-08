Il futuro delle finanze aziendali è Blank: scopri perché

Sei alla ricerca di un conto aziendale 100% online dedicato a partite Iva e piccole imprese che offre sicurezza, facilità di gestione e costi contenuti? Allora la soluzione è Blank. Se apri il conto entro il 6 settembre, non pagherai nulla per ben 4 mesi, dopodiché, il costo in abbonamento mensile, senza vincoli, sarà di 9, 17 o 39 Euro + IVA al mese, a seconda dell’offerta scelta.

Una proposta allettante, perché, come vedremo a breve, il conto ti permetterà di usufruire di una serie di vantaggi, da un efficiente assistenza clienti disponibile 7 giorni su 7 alle assicurazioni su viaggi, malattia e incidenti, che imparerai ad amare. Blank è un prodotto che arriva direttamente dal Gruppo Crédit Agricole (e già questo è indice di uno strumento di assoluta efficienza) nato per facilitare la vita quotidiana di partite IVA.

Scegli una delle 3 offerte che Blank ti mette a disposizione

Proprio così. Blank ti mette a disposizione 3 offerte fra cui scegliere:

Essenziale: 9 euro + IVA al mese con Carta Bianca Comfort: 17 euro + IVA al mese con Carta Nera Completa: 36 euro + IVA al mese con Carta Nera

Perché scegliere Blank?

Grazie a Blank ottieni bonifici SEPA gratis (da 30 a illimitati a seconda dell’offerta scelta), ma anche 1 carta di debito Visa Business. Un IBAN, un efficiente servizio clienti disponibile via email, telefono e WhatsApp, sempre pronto a dirimere qualsiasi dubbio.

Inclusi nel conto aziendale ci sono anche assicurazioni viaggio, malattia e incidenti, mantenimento del reddito, assistenza stradale in Europa, assistenza medica e alla persona incluse per le offerte Comfort e Completa, nonché strumenti contabili (export contabile, creazione di preventivi e proforma, scansione di ricevute e note spese).

Cosa aspetti? Blank è il conto aziendale 100% online (intuitivo ed estremamente facile da usare) per la cui apertura bastano solo 5 minuti di orologio. Puoi ottenere ulteriori informazioni sul sito ufficiale del conto (www.blank.app).