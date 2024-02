Il Galaxy S23 Ultra a poco più di 800 EURO su eBay con codice SCONTO

La ricerca del vostro smartphone top di gamma da acquistare può terminare qui: eBay propone oggi il Samsung Galaxy S23 Ultra a prezzo bomba. Direttamente sul famoso sito e-commerce, compare uno sconto spettacolare, grazie soprattutto al codice da inserire in fase di acquisto.

Per portare a casa questo smartphone che non ha bisogno di presentazioni e con garanzia italiana, serve spendere solo 848 €. Per riceverlo, basteranno due giorni.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il top di gamma super scontato da non perdere

Bellissimo, potentissimo e con una fotocamera tra le migliori in assoluto: questi sono i punti di forza del Samsung Galaxy S23 Ultra. Il suo display da 6,8″ Dynamic AMOLED 2X garantisce una risoluzione in QHD e colori spettacolari. La memoria RAM è da 8 GB mentre la memoria interna da 256 GB.

Per quanto riguarda la fotocamera, siamo al cospetto di ben quattro sensori con 200 MP e uno zoom 100X. La batteria è da 5000 mAh e c’è anche la S-Pen inclusa.

Questa volta eBay ha dimostrato a tutti che il primo sito e-commerce non sbaglia mai quando si tratta di proporre offerte di gran livello. A bordo del famosissimo portale, c’è dunque l’offerta delle offerte: il Galaxy S23 Ultra di Samsung costa solo 848 €. Il vero punto di forza di questo dispositivo sta nel comparto fotografico che è ineguagliabile soprattutto per quanto riguarda lo zoom.

L’altro punto a favore è la presenza di una penna integrata, cosa di cui nessun altro smartphone dispone, ma il fiore all’occhiello non può che essere il prezzo che è in totale ribassato quasi del 50% rispetto a quello di listino. Per pagarlo 848 €, bisogna inserire il codice “PSPRFEB24“. La spedizione è gratuita e sarà a casa vostra in soli due giorni lavorativi.

