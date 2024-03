Il Galaxy TAB A9 di Samsung POLVERIZZATO dagli utenti, il prezzo è crollato

Il settore tablet è dominato da Samsung che con i suoi Galaxy Tab mostra sempre le ultime tecnologie, come nel caso dell’ultimo A9. Questo prodotto, amatissimo dal pubblico grazie al suo prezzo e alle sue caratteristiche, arriva oggi su Amazon con il 24% di sconto.

Dotato di un ottimo processore, di un gran sistema operativo ma soprattutto soprattutto di un bellissimo schermo, questo tablet in sconto costa oggi solo 143,99 €. Sono compresi ovviamente due anni di garanzia ma anche la spedizione rapida in un giorno.

Il tablet di Samsung più amato del momento: c’è Android 13

Il Samsung Galaxy Tab A9 si basa su un display da 8,7″ ad alta e con una frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Il vero vantaggio è proprio questo: pagare poco per avere uno schermo molto definito e fluido, con colori pressoché perfetti. La batteria da 5100 mAh inoltre garantisce un’autonomia soddisfacente che porta il tablet fino a fine giornata. Per quanto riguarda le fotocamere, quella posteriore è da 8 MP mentre quella anteriore da 2 MP.

Il prezzo esiguo potrebbe ingannare: il Galaxy Tab A9 non è assolutamente un tablet di basso livello ma è uno dei più acquistati del momento. Samsung ha pensato ad un prodotto non troppo costoso che incarni però il suo solito spirito votato alla qualità costruttiva e in termini di prestazioni. Il Tab A9 rispetta in pieno questi canoni e ne fa il vero punto di forza, complice la grande qualità dello schermo.

Grazie al 24% di sconto, Amazon offre un prezzo di soli 143,99 € ma anche due anni di garanzia e la spedizione in un solo giorno.