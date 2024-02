Il Google Pixel 8 costa oggi 400 € meno di un iPhone 15 ed è più POTENTE

Lasciate perdere gli altri smartphone: oggi in sconto su Amazon c’è quello migliore di tutti, ovvero il Google Pixel 8. Grazie al suo prezzo, oggi rappresenta il telefono da acquistare subito.

Con uno sconto del 16% infatti può arrivare a casa vostra a partire da domani al prezzo di soli 669,90 €.

Il Google Pixel 8 in Grigio Verde è bellissimo, ha tutto ciò che occorre

Il Google Pixel 8 è una vera meraviglia dal punto di vista estetico, ergonomico al massimo e dunque comodissimo da tenere in mano. Questo è sicuramente un punto di forza che lascia che gli utenti lo preferiscano agli iPhone e ai Samsung.

Il prodotto mostra uno splendido display OLED da 6,2″ con risoluzione in FHD+ e con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ogni immagine sembrerà uscire fuori dallo schermo per via della sua fluidità e nitidezza.

Bellissima la fotocamera doppia da ben 50 MP, per scattare immagini incredibili in ogni condizione di luce. I punti di forza stanno anche nell’hardware che gode di un processore Google Tensor G2, di una memoria RAM da 8 GB e di una memoria interna da 128 GB. L’autonomia è il colpo da maestro finale: si arriva oltre le 24 ore.

Con il suo design tipico, soprattutto guardando il lato posteriore, il Google Pixel 8 è sicuramente uno degli smartphone più belli di sempre. Averlo tra le mani è un vero piacere, così come utilizzarlo con tutte le sue funzionalità esclusive e con il suo hardware super performante.

Il motivo principale per cui non bisogna lasciarsi scappare è la grande capacità fotografica ma anche autonomia e schermo. È difficile comprare un top di gamma che costi meno di 800 € che possieda determinate peculiarità.

Trovare poi oggi uno sconto di ben 130 € su Amazon risulta praticamente un regalo a sorpresa. Il prezzo finale di questo dispositivo è di soli 669,90 € con due anni di garanzia inclusi e spedizione entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.