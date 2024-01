Il laptop LG Gram con i7 EVO e super batteria scontato di 700 € su Amazon

Il grande sconto di giornata tra tutti i laptop di ultima generazione riguarda l’LG Gram 17 che su Amazon oggi costa meno.

Bastano infatti 1399,99 € per portarlo a casa, beneficiando così di uno sconto del 33% che equivale ad un ribasso di ben 700 €.

L’LG Gram è fenomenale, difficile trovare un notebook migliore

È davvero un piacere parlare delle specifiche tecniche di un laptop di questo livello. LG ha prodotto il suo Gram 17 con lo scopo di contendere lo scettro agli altri produttori e ci riesce alla grande. Tutto parte da un design davvero ben rifinito, in grado di pesare solo 1350 grammi.

Internamente, ecco il maestoso display da 17″ di tipo IPS e con risoluzione in QHD a 2560 × 1600p e nel formato 16:10. Non mancano le specifiche hardware, siccome si parte dal nuovo processore Intel EVO i7-1360P, per finire con una memoria RAM da 16 GB DDR5 e con un SSD da 1 TB. Stupisce la batteria, un’unità da 80 Wh che garantisce fino a 16 ore di autonomia.

Come questo computer portatile, ce ne sono pochi altri in giro. Stiamo parlando di un prodotto che si avvicina alla grande ai MacBook di Apple, per cui già da questo si potrebbe capire di che pasta è fatto. L’LG Gram 17 è dotato di ottime specifiche tecniche come avete potuto notare dal paragrafo precedente, ma quello che stupisce oggi, oltre alla presenza esclusiva su Amazon, è il prezzo di vendita.

Un computer di questo calibro che beneficia di ben 700 € in meno grazie al 33% di sconto, risulta un’utopia, ma non oggi. Il suo prezzo totale è di 1399,99 € con spedizione prevista entro venerdì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.