Il Mac mini con M2 in SOTTOCOSTO con le offerte di primavera (-90€)

Da qui fino al 25 marzo sarà certamente anche il periodo dei computer desktop su Amazon. Le offerte di primavera hanno già prodotto il primo best-buy di marzo che consiste infatti nel Mac mini dotato di processore M2. Questo piccolo computer garantisce prestazioni altisonanti grazie al suo hardware e anche un’estetica in grado di conferire un ingombro minimo sulla scrivania.

Il Mac mini viene acquistato proprio per questo dagli utenti, ovvero per non occupare troppo spazio fornendo comunque delle prestazioni al top. Esteticamente stupendo e potente dal punto di vista delle prestazioni, è oggi l’acquisto giusto anche in virtù dello sconto dell’11% disponibile su Amazon.

Con questo ribasso, il prezzo passa da 959 a 849 €. Sono compresi due anni di garanzia di cui uno direttamente con Apple e c’è la spedizione rapida in due giorni per gli utenti iscritti al programma Amazon Prime.

Compra adesso su Amazon il Mac mini con M2, è in sconto dell’11%

Partendo dal design, il Mac mini 2023 è una meraviglia. Realizzato con lo stesso alluminio dei MacBook, presenta una resistenza ai graffi fuori dal comune. Oltre ad essere un pezzo di design però bisogna ricordare che stiamo parlando innanzitutto di un computer dalle altre prestazioni.

Queste vengono conferite dal processore M2, un chip che insieme agli 8 GB di RAM e ai 512 GB di SSD forma un comparto hardware ragguardevole. Ci sono tutte le porte di entrata direttamente sul retro, tra cui anche quella gigabit Ethernet.

Con lo sconto dell’11%, oggi il Mac mini costa solo 849 € su Amazon nella sua versione 2023. Può arrivare in due giorni direttamente a casa vostra e con due anni di garanzia.