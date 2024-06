Il miglior antivirus ora costa la metà: offerta flash per attivare Bitdefender

Bitdefender è un vero e proprio punto di riferimento per il settore della sicurezza informatica, garantendo una difesa efficace contro le minacce del web, senza appesantire e rallentare i dispositivi protetti. Si tratta, quindi, della soluzione giusta per navigare senza rischi su dispositivi Windows, macOS, Android e iOS.

Con l’offerta in corso, è ora possibile sfruttare uno sconto del 50% su tutte le versione di Bitdefender, disponibile a partire da 19,99 euro + IVA per un anno, senza alcun vincolo di rinnovo. Il servizio proposto da Bitdefender permette di proteggere fino a 5 dispositivi (il numero esatto varia in base al piano attivato). C’è sempre la possibilità di aggiungere la VPN Premium da 34,99 euro per un anno, per una connessione senza limiti con la protezione della crittografia.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Bitdefender.

Bitdefender è in offerta: -50%

Con Bitdefender è possibile accedere a un sistema di sicurezza in grado di abbinare un’efficienza elevata con un impatto minimo sulle prestazioni del dispositivo. Si tratta un mix unico nel settore. Tutte le versioni di Bitdefender sono disponibili in offerta. Le opzioni sono tre offrono vantaggi crescenti, per garantire una protezione completa. Con Total Security, in particolare, è possibile estendere la protezione anche ai Mac, ai dispositivi Android e agli iPhone. Ecco i dettagli:

Antivirus Plus : 19,99 euro invece di 39,99 euro; disponibile su 3 dispositivi

: 19,99 euro invece di 39,99 euro; disponibile su 3 dispositivi Internet Security : 32,49 euro invece di 54,99 euro; disponibile su 3 dispositivi

: 32,49 euro invece di 54,99 euro; disponibile su 3 dispositivi Total Security: 42,49 euro invece di 84,99 euro; disponibile su 5 dispositivi (anche macOS, Android e iOS)

Per tutte le versioni di Bitdefender, inoltre, è possibile aggiungere la VPN Premium, con un costo di 34,99 euro per un anno. Le promozioni di Bitdefender non prevedono alcun vincolo ed è possibile interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.