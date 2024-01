Il miglior tablet ANDROID oggi costa solo 59 EURO su Amazon

Con una spesa veramente irrisoria, oggi si può portare a casa un tablet completo e dalle grandi dimensioni. Gli utenti che bazzicano su Amazon, possono infatti incontrare questa soluzione, rappresentata dal dispositivo da 10.1″ di ampiezza di SGIN.

Questo marchio, diventato celebre per le soluzioni low cost, garantisce tanta qualità e soprattutto soprattutto un buon risparmio economico. Non mancano le qualità a questo tablet, siccome è ampio quanto basta, ha un’ottima memoria e soprattutto anche una buona batteria.

Il prezzo finale grazie all’offerta a tempo del 22% sarebbe già molto interessante, se non ci fosse un coupon ad intervenire con ulteriori 10 € di sconto. Il prezzo finale sarà quindi di soli 59,99 €. Sarà a casa vostra entro due giorni e con due anni di garanzia disponibili.

Il tablet con 10″ di display e Android 12 è in promo

Con 10,1″ in alta definizione, il display di questo tablet è davvero soddisfacente per ogni tipo di utilizzo. Al suo interno ci sono 64 GB di memoria interna e 2 GB di RAM per una gestione ottimale dei processi, insieme al sistema operativo Android 12. La batteria è da 5000 mAh mentre le fotocamere sono rispettivamente da 2 e 5 MP.

Qualcuno potrebbe tranquillamente decretare questo tablet come un prodotto non troppo performante, ma rapportato al prezzo, lo è eccome. È impossibile infatti trovare un dispositivo che vanti queste specifiche tecniche e queste dimensioni ad un prezzo così basso, per cui bisogna approfittarne.

Stando a quanto riportato anche dagli utenti che lo hanno acquistato, è davvero niente male, soprattutto per la definizione del suo schermo. Il tablet da 10″ oggi disponibile su Amazon ha uno sconto iniziale del 22% grazie all’offerta a tempo, ma c’è anche un coupon da 10 €. Questo significa che il prezzo totale scenderà a soli 59,99 € e saranno compresi anche due anni di garanzia con spedizione entro due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.