Il mini PC con Ryzen 7 da comprare con coupon SCONTO da 85 EURO

Usare un mini PC sulla propria postazione desktop è segno di grande intelligenza. Chi compra un computer di questo genere vuole risparmiare spazio non tralasciando la potenza hardware. Oggi su Amazon è disponibile uno dei migliori esemplari in questa categoria, ovvero il Beelink Max con a bordo il processore Ryzen 7.

Piccolo, velocissimo per quanto riguarda le prestazioni e soprattutto anche l’aspetto economico visto lo sconto applicato dal sito e-commerce, è questo il mini PC da portare a casa. Con un coupon da 85 € da applicare in pagina, il prezzo scende a 454 € compresi di due anni di garanzia e spedizione rapida.

Questo mini PC di Beelink è disponibile solo su Amazon a questo prezzo

La compattezza è la peculiarità di questo mini PC che, se sistemato dietro lo schermo, sembrerà non esserci. Una volta acceso però chiunque si accorgerebbe della sua presenza, in quanto è un fulmine di guerra grazie al processore Ryzen 7 5800H e ai suoi 32 GB di RAM. Una potenza inaudita e una grande versatilità, oltre alla grande archiviazione visto l’SSD da 500 GB.

Il mini PC migliore dell’ultimo mese è sicuramente questo, soprattutto al netto delle caratteristiche tecniche. È estremamente consigliato per chi vuole avere ogni possibilità, che sia lavorativa o di svago. È comodissimo anche da tenere sulla scrivania, in quanto non occupa per nulla spazio soprattutto perché ha un design neutro che non stona per nulla.

Siccome c’è un coupon da 85 € da applicare direttamente nella pagina di acquisto, il prodotto oggi arriva ad un prezzo di soli 454 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e bastano un paio di giorni per riceverlo.