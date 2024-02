Il mini PC più piccolo scontato di quasi 100 EURO, è una BOMBA

Ritorna in sconto il bellissimo e potentissimo mini PC di NiPoGi, quello che gli utenti Amazon mandano sempre in esaurimento scorte. Il prodotto, dotato di un ottimo hardware e di un design che consente di risparmiare tantissimo spazio, ha oggi un costo inferiore del 31%.

Grazie a questo sconto, il prezzo crolla a soli 199 €, davvero una follia. Già domani potrebbe essere a casa vostra grazie alla spedizione veloce gratis.

Il mini PC con 16 GB di RAM e specifiche assurde

Chi desidera sedersi alla scrivania, accendere il proprio computer desktop ed avere una velocità spaziale, deve acquistare questo mini PC. Effettivamente l’azienda ha dotato il prodotto di caratteristiche tecniche davvero performanti, che insieme garantiscono fluidità e prestazioni sorprendenti.

C’è un processore Intel Alder Lake-N95 di ultima generazione affiancato da ben 16 GB di RAM. Grande apporto è dato dall’SSD da 512 GB, il vero fulmine di questo PC. Non manca davvero nulla in termini di connettività in quanto ci sono tutte le porte USB necessarie, due porte HDMI e anche una porta Ethernet Gigabit. Chiaramente potete connetterlo anche al Wi-Fi siccome è disponibile con tecnologia dual-band.

In conclusione, la scelta da prendere è davvero semplice: bisogna acquistare assolutamente questo mini PC se si desidera risparmiare spazio non tralasciando le prestazioni. La maggior parte degli utenti infatti propende per soluzioni di questo genere, poco ingombranti e potenti al punto giusto. Le valutazioni su Amazon sono altissime ed infatti sono migliaia le persone che stanno procedendo all’acquisto in queste ore.

Grazie al 31% di sconto disponibile sul sito e-commerce, il prezzo di questo piccolo computer desktop scende a 199 €. Già da domani potrebbe arrivare a casa vostra.

