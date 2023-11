Il modem TP-LINK per il Wi-Fi SUPERVELOCE in sconto su Amazon

L’unico modo per avere una connessione Wi-Fi ben ramificata all’interno della propria casa è quello di acquistare un modem di livello. TP-Link oggi mostra su Amazon il suo prodotto più amato, ovvero l’Archer VX1810v, dispositivo che garantisce prestazioni ordinarie.

Grazie allo sconto del 6%, gli utenti potranno beneficiare di un prezzo molto più accessibile per questo prodotto esclusivo del sito e-commerce. Costerà solo 84,99 €.

TP-Link Archer VX1810V, il modem da 1800 Mbps

Solo a guardarlo e valutando il suo design, nessuno penserebbe ad una potenza così avanzata. Ecco che invece il modem di TP-Link, colosso assoluto, mette in gioco le migliori qualità disponibili per un prodotto del genere. Il nuovo Archer VX1810v è il router perfetto da posizionare nel proprio ambiente domestico o in ufficio: la sua estetica è basilare, neutra, utile per non rovinare alcun tipo di arredamento.

Oltre a questo garantisce prestazioni eccezionali, grazie alla velocità di nuova generazione supportata fino a 1,8 Gbps. Ciò consente di godersi alla grande il download di ogni file, il gaming e anche lo streaming, tutto senza interruzioni e con l’utilizzo della doppia banda, che comprende connessione a 5 GHz e a 2.4 GHz.

La tecnologia Wi-Fi 6 è garantita e consente la connessione di più dispositivi insieme senza riduzione delle prestazioni. Un altro punto a favore è la grande estensione del segnale garantita dal supporto alla copertura con tecnologia mesh standard.

Acquistare un modem con queste possibilità è davvero raro spendendo una cifra così esigua. Sebbene risulti per molti alta, la somma di 84,99 € con il 6% di sconto incluso è una grande opportunità. La spedizione è rapida: potrete avere il modem a casa già entro domani ordinandolo ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.