Il monitor da gaming di MSI da 27" è in WQHD e costa 180 EURO in meno

Le offerte di primavera hanno partorito un’altra bomba: il monitor da gaming curvo di MSI, quello da 27″ in WQHD, è disponibile con il 15% di sconto. Utile soprattutto per i giocatori ma perfetto anche per chi ama la qualità una volta davanti al computer, lo schermo costa ben 180 € in meno.

Amazon permette a tutti di portarlo a casa con 219 € compresi di due anni di garanzia e anche di spedizione veloce in un solo giorno.

Questo monitor MSI oggi costa pochissimo con le offerte di primavera

Partendo dall’estetica, non c’è veramente nulla da dire: è meraviglioso anche solo a guardarlo. Il monitor di MSI, leggermente curvato, offre un angolo di visione molto ampio con 27″ su cui trova sfogo la risoluzione in WQHD a 2560 × 1440 p. Il tempo di risposta massimo è di 1ms mentre la frequenza di aggiornamento equivale a 170 Hz. Lo stand è regolabile e dunque permette di avere il massimo comfort soprattutto in fase di gioco.

Quali sono i più grandi benefici che un utente acquisisce comprando un monitor di questo calibro? L’MSI da 27″ è innanzitutto bellissimo esteticamente e quindi lega perfettamente con l’arredamento. In secondo luogo la sua qualità permette di usufruire in ogni momento del massimo quando si guarda un video, quando si gioca o semplicemente quando si apre una foto. Il punto di forza assoluto è poi la sua versatilità intesa come compatibilità verso tutti i computer o le console a cui viene collegato.

Grazie ad uno sconto del 15% stabilito con le offerte di primavera Amazon, il monitor oggi ha un prezzo di 219 €. Gli iscritti ad Amazon Prime possono riceverlo in un solo giorno lavorativo grazie alla spedizione veloce gratuita. Sono due gli anni di garanzia