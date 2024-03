Il monitor da GAMING più acquistato su Amazon è di AOC, è da 24 pollici

Il grande monitor che tutti attendevano durante queste offerte di primavera è arrivato ed è l’AOC da gaming con sigla 24G4X. Questo straordinario prodotto da 24″ di ampiezza è perfetto sia per chi ama giocare che per chi utilizza il computer per tante altre operazioni.

Disponibile con caratteristiche tecniche invidiabili, oggi il motivo principale per acquistarlo è il gran calo di prezzo. Lo schermo costa il 18% in meno per un totale di 139 €, compresi di due anni di garanzia.

Il monitor di AOC è in full HD con HDR10, la promo di Amazon è eccezionale

L’ampiezza da 24″ di questo monitor da gaming di AOC è perfetta per usufruire della risoluzione in full HD con 180 Hz di refresh rate. Le immagini sono talmente fluide che sorprendono anche gli utenti più attenti ma non finisce qui. Ci sono gli altoparlanti incorporati e, tornando al video, ecco anche la tecnologia HDR10.

Il grande vantaggio di acquistare un monitor di questa caratura è sicuramente attribuibile alla risoluzione e ai materiali usati per la realizzazione. Allo stesso tempo lo schermo AOC detiene un vero punto di forza: la possibilità di essere regolato in altezza e anche in rotazione. In questo modo l’utente che si trova davanti al computer per più ore di seguito, può evitare di sforzare gli occhi e anche il collo.

Chiaramente un altro grande vantaggio non può che essere il prezzo, oggi scontato del 18%. È in questo modo che il prodotto arriva a soli 139 €, con spedizione in tre giorni e con due anni di garanzia.