Il monitor di Lenovo da 27" regalato su Amazon dal Black Friday

Questa Black Friday Week di Amazon si sta rivelando una vera e propria vetrina per i monitor da computer desktop. Sono diversi gli esemplari che sono comparsi improvvisamente in sconto, tra cui quelli di Lenovo. Il famoso produttore orientale vede molti dei suoi schermi in offerta a bordo della piattaforma e-commerce più famosa al mondo.

Il modello D27, appunto da 27″ di ampiezza, garantisce un’ottima risoluzione e anche un bell’impatto estetico. Questo prodotto oggi è disponibile nella sua ultima versione, peraltro venduta in esclusiva da Amazon. Il prezzo di vendita scende dell’11% durante questa settimana particolare, per affermarsi a 119 €.

Sono inclusi nel prezzo due anni di garanzia e anche la spedizione veloce con il monitor che sarà a casa vostra già domani.

Il Lenovo D27 è un ottimo monitor, ecco le caratteristiche

In genere ci sono poche specifiche da spiegare riguardo ad un monitor, ma in questo caso risultano davvero fondamentali. La prima è quella che riguarda l’ampiezza dello schermo, che si estende con una diagonale da 27″. La risoluzione del prodotto di Lenovo è in full HD a 1920 × 1080 pixel, con bordi ultrasottili.

Ogni tipo di scheda video può trovare terreno fertile viste le varie tecnologie incluse all’interno dello schermo, che peraltro ha una frequenza di aggiornamento da 75 Hz. L’inclinazione è leggermente regolabile.

Trovare un monitor migliore di questo Lenovo D27 è davvero complicato, soprattutto se si cercano le stesse caratteristiche. Questo gli utenti lo sanno e in genere tendono ad acquistarlo anche a prezzo pieno. Oggi però c’è un vantaggio che consiste nell’11% in meno sul costo finale che sarà di soli 119 € con due anni di garanzia.

