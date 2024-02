Il monitor di PHILIPS da 24" è REGALATO, il prezzo su Amazon è TOP

È magnifico il monitor di Philips oggi in sconto su Amazon, che propone infatti il 10% di sconto per la variante da 24″ in full HD.

Dotato di un’estetica stupefacente e soprattutto di una qualità fuori dal comune, questo prodotto costa oggi davvero pochissimo: solo 89,99 €.

Con questo monitor puoi fare tutto, è super definito: la bomba di Philips

Non è pura consuetudine trovare un monitor così performante ad un prezzo così contenuto. Philips è una vera garanzia nel mondo degli schermi e lo dimostrano gli anni di esperienza che il colosso ha accumulato alle sue spalle. Questo prodotto, con una diagonale da 24″ su un pannello LED mostra grandissima qualità soprattutto grazie alla risoluzione in full HD a 1920 × 1080 pixel.

Sarà un piacere anche giocarci all’occorrenza, siccome è provvisto della tecnologia Gaming Adaptive Sync. La fluidità è garantita con i suoi 75 Hz e inoltre ci sono gli attacchi per qualsiasi cavo, a partire da quello HDMI.

Il prodotto è stato sviluppato appositamente per garantire anche la protezione degli occhi, siccome è presente la Low Blue Mode.

Il discorso sull’estetica si accoda perfettamente al concetto di qualità espresso inizialmente: il monitor di Philips non ha praticamente bordi su tre dei suoi quattro lati. Tutto ciò lascia spazio alla modernità e anche ad un appagamento dell’utente in termini visivi. Eventualmente può anche essere installato a muro grazie all’attacco VESA.

Il motivo principale per acquistare questo monitor è il grande rapporto tra qualità e prezzo che si esprime alla grande grazie allo sconto del 10% di Amazon. Oggi il costo del prodotto è di soli 89,99 € con due anni di garanzia a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.