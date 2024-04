Il monitor gaming da 27 pollici KOORUI costa 80 EURO in meno

Sebbene ci siano diversi monitor in vendita su Amazon, uno su tutti sta rubando l’attenzione degli utenti in queste ore. Chi non ha mai avuto a che fare con uno schermo di KOORUI, dovrebbe iniziare da adesso che la variante da 27″ è in sconto del 28%.

Questo è uno dei prodotti che stanno andando a ruba durante queste ore sul celebre sito e-commerce, soprattutto per la sua qualità. Bastano poche centinaia di euro per avere un monitor pronto per il gaming ma anche per altre esigenze. Stilisticamente è davvero ben fatto e soprattutto offre caratteristiche che altri schermi offrono ma con cifre nettamente superiori.

Oggi Amazon permette a tutti di acquistarlo con uno sconto di 80 € sul prezzo ufficiale: il costo finale dunque è di soli 209,99 € con spedizione gratuita inclusa e con due anni di garanzia.

Con questo monitor hai una super risoluzione in QHD e 170 Hz di refresh rate

Come si vede chiaramente dalle immagini, il monitor da gaming di KOORUI non mostra assolutamente bordi. È questo infatti il suo vero punto di forza: l’estetica. Oltre alle caratteristiche tecniche di indubbio valore, si vede chiaramente che l’azienda ha lavorato al design di questo schermo. La sua diagonale da 27″ concede ampia soddisfazione a chi lo utilizza, soprattutto grazie alla risoluzione in QHD.

Un vero punto in più più in favore di questo monitor è certamente la sua frequenza di aggiornamento che raggiunge i 170 Hz. La fluidità durante il gioco è quindi assicurata, soprattutto per chi ama i dettagli.

Lo sconto del 28% oggi disponibile porta il prezzo a soli 209,99 € con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione veloce.