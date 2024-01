Il monitor UltraWide di LG da 26" FHD è amato da tutti, oggi è al 12%

Con una nuova offerta disponibile su Amazon, gli utenti potranno placare la loro fame di monitor nuovo. È disponibile sul famoso sito e-commerce uno schermo di LG, l’UltraWide da 26″ di ampiezza che oggi costa il 12% in meno.

Grazie a questa offerta a tempo, il monitor ha un prezzo di soli 149,99 € e gode di ben due anni di garanzia.

Lo sconto sul monitor di LG è clamoroso, ecco le specifiche

Il suo design è certamente inusuale se paragonato a quello di altri monitor disponibili sul mercato. Questo LG 26WQ500 è quegli schermi molto singolari, che solo a guardarlo conferisce quella sensazione di qualità estrema. Creato per impressionare e concedere grandi performance, il monitor UltraWide una diagonale da ben 26″ sviluppata prettamente in orizzontale, con una risoluzione in full HD a 2560 × 1080 pixel e refresh rate a 75 Hz.

Non manca l’HDR10 così come la tecnologia AMD FreeSync. Ovviamente è dotato della funzionalità Split Screen per lavorare comodamente su due schermate vista la sua larghezza.

Il vero punto di forza di questo monitor di LG oggi in vendita su Amazon è quello di offrire, oltre all’ampio angolo di visione, anche colori molto realistici. Questo è ciò che desiderano gli gli amanti della perfezione, coloro che guardano anche il dettaglio mentre seguono un video o magari analizzano una foto scattata.

Grazie ad Amazon oggi sarà possibile portare a casa questo dispositivo per un prezzo davvero interessante, complice anche l’offerta a tempo disponibile. Con il 12% di sconto infatti ecco che arriva a casa vostra un monitor esclusivo del celebre sito e-commerce, che ha un prezzo di 149,99 €. Basterà attendere fino a martedì per averlo e ci saranno anche due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.