Il Motorola Edge 30 è REGALATO su eBay, tutti lo desiderano

Oggi arriva su eBay un’offerta che in molti aspettavano da tempo, ovvero quella che vede di nuovo il Motorola Edge 30 disponibile a prezzo scontato. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e al suo design che lo mettono al pari di tanti dispositivi molto più costosi, questo smartphone è ritenuto uno dei migliori nella sua fascia di prezzo.

Molto acquistato nelle ultime ore, questo smartphone oggi può beneficiare anche di un particolare sconto dovuto al codice “PSPRFEB24“. Inserendolo in fase di acquisto, sarà possibile risparmiare 10 € e pagarlo solo 174,99 €. La spedizione è gratuita e garantita in un massimo di cinque giorni.

Il Motorola Edge 30 è davvero bello e funzionale

La sua estetica molto curata lo rende uno degli smartphone migliori nella sua fascia di prezzo, soprattutto per chi ama la maneggevolezza. L’economia è uno dei suoi punti forti in quanto non scivola mai dalle mani ed è utilizzabile e senza problemi anche essendo abbastanza grande.

Tale grandezza è dovuta sicuramente ad un display importante, un pannello AMOLED basato su una diagonale da 6,5″ con una risoluzione in full HD. Per quanto riguarda l’hardware, il Motorola Edge 30 è in molto alti grazie al suo processore Snapdragon 778G, coadiuvato a sua volta da una memoria RAM da 8 GB.

Anche il comparto multimediale è di grande importanza siccome ha tre fotocamere, con quella più potente da ben 50 MP. La batteria è il punto forte di questo smartphone in quanto con i suoi 4020 mAh garantisce tutta la giornata di autonomia.

Lo sconto oggi è davvero interessante su eBay, dal momento che il Motorola Edge 30 è uno dei più ricercati nella sua fascia. Pagarlo dunque solo 174,99 € con il codice sconto “PSPRFEB24” è un vero regalo senza precedenti.

