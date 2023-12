Il mouse Logitech MX Anywhere 3S in SUPER sconto su Amazon (-18%)

Probabilmente ci avrete già fatto caso: la vostra postazione computer di un certo livello merita un mouse altrettanto per formante. Per chi non lo avesse ancora notato, c’è uno sconto molto interessante che riguarda il Logitech MX Anywhere 3S, prodotto straordinario e pluripremiato.

Le sue caratteristiche tecniche non hanno bisogno di presentazioni, così come il suo design all’apparenza molto comune. Questo mouse è in grado di migliorare nettamente l’esperienza al PC e inoltre oggi costa meno rispetto al solito.

Con il 18% di sconto infatti gli utenti su Amazon potranno pagarlo 69,99 € invece che 103,99 €. Acquistandolo ora, sarà a casa vostra entro domani e con due anni di garanzia.

Il mouse Logitech MX Anywhere 3S è una vera garanzia, le sue specifiche

Questo mouse di Logitech è in grado di funzionare veramente ovunque, anche sul vetro. È dotato di un sensore DPI 8K che risulta talmente preciso da sfruttare anche movimenti impercettibili. L’MX Anywhere 3S è wireless e libero da ogni cavo, per cui potrete anche portarlo con voi senza problemi.

Consente di scorrere fino a 1000 linee al secondo con la sua rotella MagSpeed, che risulta estremamente precisa. Si può connettere a tre dispositivi in contemporanea ma è compatibile solo con il ricevitore USB LogiBolt.

Le caratteristiche tecniche di questo prodotto sono indiscutibili e ne fanno uno dei migliori mouse in assoluto. Logitech ha lavorato decisamente bene e lo dimostrano anche le vendite su Amazon, coadiuvate da oltre 6500 recensioni tutte positive.

Acquistando oggi il prodotto, lo si potrà pagare il 18% in meno per un prezzo finale di 69,99 €. Saranno ben due gli anni di garanzia e la spedizione sarà rapida: lo riceverete già domani a casa vostra ordinandolo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.