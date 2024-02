Il MOUSE più acquistato su Amazon è di Logitech, bastano 20 EURO

Il bellissimo e amatissimo mouse Pebble M350s di Logitech è di nuovo in sconto su Amazon con un’offerta a tempo.

Gli utenti che vogliono acquistare il prodotto, potranno pagarlo 22,99 € grazie all’8% di sconto disponibile. Arriverà in un solo giorno lavorativo.

Il mouse Pebble di Logitech è un’istituzione, tutti lo amano

Il primo motivo utile per acquistare questo splendido mouse di Logitech sta sicuramente nella possibilità di abbandonare la noia di usare sempre il solito dispositivo dispositivo. Il Pebble M350s, ha infatti un design sottile ed è disponibile in più colorazioni.

Risulta un prodotto fuori dall’ordinario, con un design arrotondato e molto minimal, creato con plastica riciclata. Gli utenti lo acquistano perché è molto leggero e preciso, oltre che compatibile con tantissimi dispositivi. Può legarsi in contemporanea con un massimo di 3 device, riuscendo così a gestire tutto.

Logitech ha pensato a questo mouse per non lasciare nulla fuori: ogni sistema operativo infatti lo riconosce. Il grande motivo per cui soprattutto nell’ambito lavorativo viene scelto, è la sua grande silenziosità. Farà più rumore il lavoro che i clic di questo mouse. Menzione di merito per la durata della batteria, che arriva fino a 2 anni.

Il beneficio principale che si ottiene acquistando questo mouse è la grande compatibilità con tutti i dispositivi. Non ci sono infanti differenze di alcun genere utilizzandolo con tablet, smart TV o computer per cui il punto di forza è quello di usarlo per più piattaforme in contemporanea.

Il Pebble di Logitech è quindi uno dei prodotti migliori del momento e lo dimostra anche il prezzo che scende dell’8% su Amazon. In questo modo gli utenti lo potranno acquistare per soli 22,99 € grazie all’offerta a tempo, avendo anche due anni di garanzia e la spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.