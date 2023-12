Il mouse verticale va a ruba su Amazon, c'è il coupon sconto (-5 €)

Fondamentale per l’utilizzo di un computer, oltre al case con i componenti hardware, è ovviamente il mouse. Qualcuno ne sottovaluta la presenza, talvolta identificandola come secondaria, ma un prodotto di buon livello può aiutare molto.

Oggi siamo al cospetto di un dispositivo inusuale per via della sua forma, siccome si tratta di un mouse verticale. Direttamente su Amazon gli utenti possono acquistare questo prodotto che fa dell’ergonomia la sua qualità principale, non disdegnando però tante altre peculiarità.

Grazie ad un coupon da 5 € da poter aggiungere in fase di acquisto, lo si potrà pagare solo 16,99 €. La compatibilità riguarda tutte le tipologie di computer. Ricordiamo che acquistandolo ora, sarà già domani a casa vostra e con due anni di garanzia inclusi.

Mouse verticale con 6 pulsanti in sconto, le specifiche

La principale caratteristica di questo mouse è sicuramente la sua forma. Posizionare la mano in maniera diversa rispetto al solito e con una rotazione del polso inusuale, comporta tanti benefici per la postura al computer.

Il comfort è massimo e si riduce così la pressione su polso e braccio. Le sessioni prolungate di lavoro saranno un gioco da ragazzi, anche grazie alle funzionalità di cui gode. Sono infatti 3 i livelli DPI che possono essere regolati, con ben 6 pulsanti.

Diversi anni fa nessuno avrebbe mai pensato ad un dispositivo del genere, ma vista la sua utilità e soprattutto la comodità che comporta, oggi è uno di quelli più acquistati. Lo conferma Amazon, sito sul quale durante le ultime ore c’è stata un’impennata degli acquisti.

Il prodotto, che arriva nella colorazione nera è disponibile oggi in sconto. Applicando il coupon del valore di 5 €, si potrà avere un prezzo finale di soli 16,99 invece che 21,99 €. Sarà a casa vostra entro domani grazie alla spedizione veloce con Prime e avrete una garanzia di ben due anni.

