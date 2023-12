Il Natale di Sky: tornano le super offerte, Sky TV e Netflix a meno di 20€ al mese

In vista dell’arrivo del Natale, Sky rilancia di nuovo le super offerte. Tra queste vi è anche il pacchetto Intrattenimento Plus – Sky TV e Netflix insieme – a soli 19,90€ al mese per i primi 18 mesi invece di 30€. Ecco il link all’offerta.

Intrattenimento Plus è uno dei migliori pacchetti TV per gli amanti delle serie televisive, dei film e degli show per tutta la famiglia. Inoltre, è un momento ideale per aderire all’offerta, considerati i tanti film di Natale disponibili, gli show di Sky in arrivo (la nuova stagione di Masterchef su tutti) e le novità di Netflix.

Per Natale Sky TV e Netflix insieme a 19,90€ al mese per 18 mesi

Cosa succede dopo 18 mesi? Gli utenti che aderiscono oggi all’offerta natalizia di Sky potranno rinnovare Intrattenimento Plus a un prezzo scontato rispetto a quello di listino. Se si sceglie di rinnovare, l’abbonamento durerà per altri 18 mesi.

Tra le novità del mese di dicembre, in casa Sky TV segnaliamo l’arrivo della nuova stagione di MasterChef Italia a partire dal 14 dicembre. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli saranno di nuovo al loro posto, pronti a guidare la scuola di cucina più famosa della televisione.

Per gli amanti delle serie TV, segnaliamo invece l’arrivo a partire dal 29 dicembre su Netflix di Berlino, l’attesissimo spin-off della serie La casa di carta con protagonista uno dei personaggi più discussi e amati della serie evento. Una settimana fa Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale, dando a tutti appuntamento per la fine del mese.

Sky TV e Netflix insieme sono in offerta a 19,90€ al mese per 18 mesi in occasione della promo di Natale di Sky. Puoi aderire all’offerta su questa pagina.

