Il notebook ASUS TUF Gaming è POTENTISSIMO e il prezzo è STRACCIATO

Torna ora in sconto uno dei computer portatili più amati in assoluto, ovvero l’ASUS TUF Gaming F15. Chi ama la forza bruta e soprattutto il design tipico dei computer da gaming, non può fare altro che affidarsi a questo dispositivo, eccezionale sotto ogni punto di vista.

Le sue caratteristiche tecniche sono da vero top ed è questo che spinge gli utenti a non restare indifferenti e a procedere verso l’acquisto. Se poi ci si mette anche uno sconto di questo tipo, ovvero dell’11% grazie ad Amazon, la situazione diventa ancora più semplice: il prezzo arriva a soli 799 €.

Un notebook ASUS da gaming fantastico con i5 e 16 GB di RAM

Le linee sono tipiche di un notebook da gaming, ovvero ben rifinite e con materiali di prima scelta. Il motivo principale per acquistare questo ASUS TUF Gaming F15 è dunque la sua grande resistenza, così come la bellezza estetica. Con un processore Intel Core i5-12500H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, l’hardware spinge questa macchina a velocità altissime consentendogli di gestire ogni processo. C’è anche una scheda video dedicata: ecco la NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB dedicati.

Il vero punto di forza però è la tastiera, bellissima grazie alla retroilluminazione RGB e comodissima per giocare oltre che per scrivere grazie alla corsa corta.

Infine, non c’è altro di cui discutere: ci si ritrova di fronte ad un prodotto stupendo esteticamente e potentissimo dal punto di vista hardware. Sono questi i cavalli di battaglia dell’ASUS TUF Gaming F15, un notebook amatissimo, oggi ancor di più grazie allo sconto applicato da Amazon.

Grazie all’11% in meno dell’offerta a tempo lanciata dal colosso e-commerce, il costo scende a 799 €, con un risparmio di 100 € rispetto al prezzo precedente. Basterà attendere due giorni per riceverlo a casa peraltro con due anni di garanzia.

