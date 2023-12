Il notebook HP da 15,6" è in sconto su Amazon, scende sotto i 300 €

Siete sicuri di aver bisogno di un notebook dalle grandi prestazioni? Spesso gli utenti acquistano prodotti molto, forse fin troppo, performanti per quelle che sono le loro esigenze. In realtà non ci sarebbe niente di male, se non che ovviamente il prezzo vada a toccare cifre molto alte. Non è il caso dell’atto di HP, il 15s-fq0010sl, che oggi arriva su Amazon con un ottimo prezzo.

Il colosso e-commerce ha deciso di mettere a disposizione questo computer portatile con un grande sconto. Gli utenti potranno spendere il 21% in meno portando a casa il notebook per soli 299,99 € invece che a 379 €. La garanzia è di due anni e la spedizione sarà rapidissima.

HP 15s-fq0010sl, il notebook basilare dalle ottime prestazioni

Il design è sottile e leggero, basato su uno schermo da 15,6″ con risoluzione full HD. Il notebook di HP mostra anche un hardware molto discreto, partendo dal processore Intel Celeron N4120 che si accoppia a una memoria RAM da 4 GB. Quello che renderà il prodotto molto veloce sarà l’SSD da 128 GB.

A bordo il sistema operativo è Windows 11 e non mancano le varie porte di connessione per gli accessori esterni.

Le caratteristiche principali sono proprio queste e come potrete notare una volta acquistato il prodotto, basteranno eccome. Ovviamente ricordiamo che un notebook di questo genere è adatto sia per lavoro che per svago, ma non certamente per editare file video o magari per operazioni molto dispendiose in termini di RAM e CPU.

Il prezzo di vendita che oggi scende del 21%, equivale a soli 299,99 € compresi due anni di garanzia. La spedizione è prevista entro domani, ma al massimo potrà arrivare giovedì.

