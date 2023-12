Il Nothing Phone (1) è in offerta su Amazon, lo sconto è da pazzi

Perché acquistare uno smartphone top di gamma di ultima generazione e spendere una barca di soldi quando si può ovviare con un prodotto passato? Quando si parla di “passato” ovviamente non si intende assolutamente qualcosa di obsoleto, ma semplicemente un top di gamma delle precedenti annate. Il Nothing Phone (1) è uno di questi e potrebbe essere, grazie alle sue specifiche tecniche, un gran dispositivo.

In realtà circa il 75% delle persone nel mondo che possiedono uno smartphone, non hanno bisogno delle grandi qualità di cui dispone generalmente un top di gamma appena uscito. Proprio per questo motivo optare per un flagship della vecchia guardia potrebbe essere una scelta saggia.

Il Nothing Phone (1) è probabilmente il migliore sotto quest’aspetto, proprio in virtù del rapporto qualità-prezzo. Su Amazon oggi il prodotto, che fa dell’estetica il suo fiore all’occhiello, arriva con il 6% di sconto e con un prezzo finale di 319 €.

Nothing Phone (1) è ancora all’altezza, che specifiche!

Con un display da 6,55″ OLED certificato HDR10+, questo Nothing Phone (1) rappresenta il meglio tra i top di gamma passati. Il fattore estetico più importante sta nella Glyph Interface, formata da LED disposti sul pannello posteriore che si illuminano in più occasioni, come ad esempio durante le chiamate.

Oltre a questo, ecco una doppia fotocamera da 50 MP e una batteria da 4500 mAh. A bordo ecco Android 12.

Queste specifiche sono ancora oggi in dotazione ad alcuni top di gamma più recenti ed è per questo motivo che il Nothing Phone (1) può tornare utile. Optare per questo smartphone, che costa 319 € oggi grazie al 6% di sconto imposto da Amazon, è la scelta giusta. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione arriverà a casa vostra entro la settimana prossima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.