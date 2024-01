Il nuovo Apple Watch 9 che funziona da telefono costa 70 € in meno su Amazon

Quando in sconto su Amazon compare un nuovo Apple Watch, l’attenzione degli utenti è sempre massima. Il Series 9 che tutti possono notare oggi sul celebre sito e-commerce, garantisce ottime prestazioni ma soprattutto una qualità in più, quella di essere utilizzato senza l’ausilio del telefono.

Questa variante da 41 mm di ampiezza è infatti la GPS+Cellular. Lo smartwatch, che arriva anche oggi con uno sconto considerevole, potrebbe essere la scelta giusta per chi stava cercando un prodotto premium. L’Apple Watch Series 9 oggi ha un prezzo di soli 509 € grazie al 12% di sconto disponibile. Gli anni di garanzia saranno come sempre 2 mentre la spedizione sarà rapida entro un giorno.

Apple Watch Series 9 GPS+Cellular in sconto su Amazon

Scegliendo questo Apple Watch, potrete avere il monitoraggio di tutte le funzioni vitali come il livello di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, monitoraggio del sonno e potrete anche fare un elettrocardiogramma. Con il suo nuovo potente chip interno, sarà rapidissimo e riuscirà a soddisfare anche le vostre esigenze durante l’attività fisica, monitorando tantissimi sport. Ricordiamo inoltre che rileva le cadute e gli incidenti chiamando in automatico i soccorsi. Questa versione è dotata anche di connettività cellulare.

Avere un Apple Watch non è di certo obbligatorio ma sono sempre di più le persone che cercano di venire in possesso di un dispositivo così pregiato. Oltre che uno smartwatch di Apple che costa molto, è anche un bell’orologio dal punto di vista dell’estetica, come si può vedere dalle immagini.

Le sue specifiche sono chiare, così come il prezzo di vendita oggi in sconto sul famoso sito e-commerce. Amazon rende disponibile l’ultimo modello nella variante GPS+Cellular con uno sconto del 12% che comporta dunque un risparmio di 70 €. Il prezzo finale sarà di 509 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.