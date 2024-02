Il nuovo Apple Watch 9 è REGALATO su Amazon, tutti lo stanno acquistando

L’Apple Watch Series 9 GPS è disponibile ad un prezzo straordinario su Amazon e tutti stanno correndo ad acquistarlo.

Il colosso e-commerce propone il miglior smartwatch di sempre con un costo ridicolo: il prezzo scende del 15% ed arriva a 389 € con due anni di garanzia.

Questo Apple Watch Series 9 è bellissimo e potentissimo

La bellezza dell’Apple Watch è veramente disarmante. Questo Series 9 al polso si lascia guardare da tutti, soprattutto grazie alla sua cassa in alluminio perfettamente smussata e unita in un tutt’uno con il display Retina Always-On in quei 41 mm di diametro. Le cornici sono ormai ai minimi storici e lasciano ampio spazio ai colori super luminosi, grande vantaggio che consente di guardare ogni informazione anche sotto la luce del sole più forte.

Lo smartwatch monitor poi con grande precisione i vari parametri come il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, il sonno e molto altro. Ogni attività fitness può essere tenuta sotto controllo con l’Apple Watch Series 9 che sarà super preciso. Rileva inoltre anche cadute ed incidenti chiamando in automatico i soccorsi. Riceve notifiche, telefonate ed è superveloce grazie al nuovo chip S9.

Per quale motivo ad oggi è consigliabile avere sul polso un Apple Watch? La prima motivazione sta nella qualità: non esiste uno smartwatch più performante di quello di Cupertino. La seconda motivazione sta nella sua utilità, siccome può monitorare i parametri vitali con precisione e tempestività. La terza motivazione ovviamente sta nel prezzo, che non è mai stato così basso e che dunque oggi su Amazon lo rende un vero best-buy.

Bastano infatti solo 389 € per acquistare l’Apple Watch Series 9 GPS nella versione da 41 mm, il tutto grazie allo sconto del 15%. È praticamente impossibile trovarlo a prezzo più basso ma soprattutto con due anni di garanzia e con una spedizione in sole 24 ore.

