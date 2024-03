Il PC desktop più PICCOLO con Ryzen 7 è disponibile quasi in REGALO

Qualità e quantità: questo è ciò che offre il mini PC oggi in promozione su Amazon con un prezzo straordinario. Il computer desktop, piccolo e soprattutto potente grazie alle sue specifiche, è uno dei più tenuti d’occhio degli ultimi tempi e finalmente gli utenti possono acquistarlo.

Grazie allo sconto del 15% il prezzo è di soli 339 € comprensivi di due anni di garanzia e di spedizione rapida.

Il mini PC di NiPoGi è incredibile: ha 512 GB di SSD e costa il 15% in meno

Il mini PC NiPoGi ha un processore Ryzen 7 5700U, una memoria RAM da 16 GB e un SSD interno da ben 512 GB. Queste specifiche contribuiscono alla grande a svolgere qualsiasi tipo di lavoro senza impedimenti, complice anche la presenza della scheda grafica integrata Radeon RX Vega 8.

Un computer in genere occupa molto spazio su una scrivania, soprattutto quando è costituito da più pezzi. Oltre allo schermo in questo caso l’utente finale non ha altro che una scatoletta sul suo piano di lavoro, posizionabile tranquillamente anche dietro lo schermo. Questo significa che può letteralmente scomparire offrendo però il suo apporto in termini di potenza e versatilità. Il mini PC in questione risulta ad oggi tra i più acquistati ed apprezzati con un punto di forza in assoluto: la sua estrema fluidità grazie all’hardware elaborato.

Siamo al cospetto di un top nella sua gamma e lo dimostra anche il processore. Proprio a tal proposito il prezzo è un regalo, siccome con il 15% scende a 339 € con due anni di garanzia.