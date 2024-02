Il PC portatile Lenovo IdeaPad con i5 è REGALATO oggi su Amazon

Il computer migliore da acquistare è disponibile finalmente ad un prezzo straordinario su Amazon adesso. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è eccezionale sotto tutti i punti di vista, sia per quanto concerne il design che le caratteristiche tecniche, basate su un gran processore.

Oggi Amazon sceglie di metterlo in vendita con il 7% di sconto portandolo a soli 649 €, un prezzo fantastico per questo prodotto all’insegna della qualità. Ordinandolo oggi, sarà disponibile già domani a casa vostra grazie alla spedizione veloce.

Lenovo IdeaPad Slim 3, il magnifico notebook da 15,6″ e con 16 GB di RAM

Il design permette di essere appagati solo a guardarlo. L’IdeaPad Slim 3 di Lenovo è bellissimo Ma anche leggerissimo, per cui trasportabile molto facilmente. I tasti a corsa corta garantiscono una digitazione agevole e veloce, mentre i materiali ne garantiscono un’estrema resistenza.

Passando all’hardware, tutto gira intorno al processore Intel Core i5-12450H, dotato di una potenza eccezionale impreziosita dalla presenza di 16 GB di RAM. L’SSD da 512 GB permette una gestione dei processi rapidissima e tanto spazio di archiviazione. È presente Windows 11 insieme alla tecnologia Wi-Fi 6. Il display è da 15,6″ ha una risoluzione in full HD, risultando pertanto un gran punto di forza per il notebook.

Quello che il punto di forza assoluto di questo computer è la sua grande versatilità: può essere usato per lavoro ma anche semplicemente per le operazioni quotidiane di svago. La trasportabilità è uno degli aspetti principali, siccome è leggero e non pesa nello zaino. Un altro fiore all’occhiello è rappresentato dall’hardware che garantisce prestazioni assolute rapportate ad un prezzo molto più basso del normale.

Con il 7% di sconto oggi su Amazon il Lenovo IdeaPad Slim 3 costa solo 649 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due.

