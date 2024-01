Il Polar Ignite 2 è lo smartwatch che MONITORA TUTTO (-22%)

Nel mercato degli smartwatch, tra i brand che garantiscono qualità sia in termini di hardware che di funzionalità c’è anche Polar. L’Ignite 2 è tra i più popolari del suo catalogo, e non è una sorpresa: oltre al design moderno e resistente, include tutti quei sensori per tenere traccia degli allenamenti e dei principali dati riguardanti la salute. E poi lo puoi usare per controllare i contenuti multimediali in riproduzione, dare un’occhiata alle previsioni meteo e – più in generale – alle notifiche in entrata.

Il suo prezzo di listino è di 229,95€, ma con lo sconto immediato del 22% lo aggiungi al carrello al minimo storico: 179€, spedizione compresa.

Il Polar Ignite 2 è il partner perfetto per gli sportivi, ma è l’ideale anche per il tempo libero

Il Polare Ignite 2 ha un design elegante e sportivo allo stesso tempo. Il quadrante è da 1,3 pollici e ha una risoluzione di 240 x 240 pixel. Il vetro è in zaffiro, che è un materiale molto resistente ai graffi, il corpo invece è in policarbonato e silicone.

La batteria è incredibilmente performante: garantisce un’autonomia di addirittura 5 giorni con un singolo ciclo di ricarica. Usando invece in modalità allenamento si arriva alle 20 ore.

L’indossabile monitora la frequenza cardiaca, integra un GPS per tracciare l’attività all’aperto (corsa, ciclismo e nuoto, ad esempio), monitora la qualità del sonno (durata, profondità, fasi), monitora il recupero attraverso la lettura dei dati del sonno e della frequenza cardiaca e – ovviamente – traccia gli allenamenti.

Infine, come già anticipato, permette di avere a “portata di polso” tutte le notifiche che arrivano sullo smartphone. Non solo dalle app di sistema (Messaggi, Telefono) ma anche di quelle di terze parti come WhatsApp.

