Il portatile di HP con i5 che tutti acquistano al Black Friday 2023

Con i primi giorni di questa Black Friday Week 2023 sono già tanti gli affari che si possono portare a casa. Uno tra questi è sicuramente il nuovo HP da 15″, un notebook davvero performante e soprattutto poco costoso.

Basta infatti approfittare del grande sconto disponibile per portare a casa un ottimo computer portatile, dotato di un gran processore e soprattutto di ottime specifiche in generale tra cui schermo, RAM e ROM.

Il laptop che HP propone arriva in versione argento e soprattutto con un ribasso dell’11% che garantisce uno sconto pari a 60 €. Il totale è di 479,99 €. Come al solito gli anni di garanzia disponibili sono due e ci sarà anche l’opportunità di restituire il prodotto fino al prossimo 31 gennaio 2024.

Notebook HP con ottime specifiche tecniche

Questo computer portatile permette di avere un’ottima resa in termini di contenuti video riprodotti, soprattutto grazie allo schermo. Si tratta di un’unità antiriflesso in full HD da 15,6″.

In merito alle specifiche tecniche invece tutto parte da un processore di Intel, più precisamente un i5-1235U. Le sue prestazioni vengono assecondate alla grande dalla presenza di una memoria RAM da 8 GB DDR4 coadiuvata a sua volta da un SSD da 512 GB per la memoria interna.

Continuare a mostrare computer di gran livello è un un’abitudine per un colosso come HP, produttore esemplare di questi dispositivi. Il nuovo HP 15s-fq5001sl è un dispositivo pieno di risorse, adatto sia in ambito lavorativo che per coloro che vogliono solo svago.

Oggi il prezzo, che diminuisce dell’11%, è di soli 479,99 €. Ricordiamo che il vecchio costo equivaleva a 539,99 €, per cui si potranno risparmiare 60 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.