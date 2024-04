Il regalo PERFETTO è su Amazon: ecco la microSD da 64 GB a 6 EURO

Quasi tutti gli smartphone o tutti gli altri dispositivi elettronici hanno una memoria espandibile e per poterne approfittare bisogna acquistare il prodotto giusto. Oggi ci pensa Amazon a proporvelo e lo fa con una microSD di Kingston. La Canvas Select Plus, modello da 64 GB, è oggi in promo sul famoso sito e-commerce.

Della solita misura e con il solito adattatore SD in dotazione, questa piccola scheda di memoria arriva con tutta la sua qualità ad aumentare l’archiviazione dei vostri dispositivi. Che siano telecamere di sorveglianza, smartphone, tablet e quant’altro, non c’è differenza: avrete più memoria e una gran rapidità nel trasferimento dati.

Oggi il prezzo sembra quasi un sogno, in quanto con il 40% di sconto imposto da Amazon si arriva a 5,99 €. Ordinandola adesso, sarà a casa vostra al massimo entro una settimana, siccome è spedita da un venditore di terze parti, peraltro molto affidabile e serio.

La nuova Kingston Canvas Select Plus da 64 GB è in sconto del 40% solo su Amazon

Questa Canvas Select Plus di Kingston è una microSD da 64 GB davvero performante. Riesce a garantire, grazie al suo standard UHS-I di Classe 10, una velocità nel trasferimento dati fino a 100 MB/s. Si tratta di un’ottima idea per fare un regalo.

Il punto di forza di questa piccola microSD è sicuramente il brand, da sempre uno dei migliori e tra i più presi in considerazione. Utilizzarla è semplicissimo e c’è un vero fiore all’occhiello che è la rapidità grazie alla Classe 10.

Lo sconto del 40% disponibile oggi su Amazon consente a tutti di portare a casa la piccola scheda di memoria per soli 5,99 €. C’è ovviamente anche la garanzia di due anni.