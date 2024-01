Il robot aspirapolvere Dreame L10 Prime è vostro con 110 € di sconto

Cosa spinge le persone a spendere tanti soldi per un robot aspirapolvere? Ovviamente la volontà di non affaticarsi a fare le faccende domestiche. In termini di pulizia del pavimento, questi prodotti sono veramente miracolosi, in quanto si occupano in maniera autonoma di tutto quello che c’è da fare. Oggi ecco in sconto il Dreame L10 Prime, robot aspirapolvere che aspira e lava il pavimento.

Il grande sconto presente oggi su Amazon del 17% consente agli utenti di risparmiare 100 €, per un totale di 499,99 €. Il prodotto sarà a casa vostra al massimo entro lunedì e con due anni di garanzia.

Bastano 499,99 € per avere il robot Dreame L10 Prime, le specifiche

Provvisto di una base di ricarica e pulizia dove avviene il lavaggio automatico del Mop, questo robot di Dreame è molto performante. Il nuovo L10 Prime è in grado di sviluppare una potenza di aspirazione di 4000 pa, così come di mappare l’intero ambiente grazie ai sensori e alla navigazione LDS.

Ovviamente funziona anche con un’applicazione ufficiale e con la voce sfruttando l’assistente vocale Alexa. L’aspirazione sarà pressoché perfetta, così come il lavaggio intelligente del pavimento: i tappeti saranno rilevati automaticamente per evitare che si bagnino.

Quella che prima era una moda inusuale, oggi è pura consuetudine: avere in casa un robot aspirapolvere che scorrazza liberamente arrecando grande beneficio e diventato molto comune. Gli utenti che acquistano un dispositivo come il Dreame L10 Prime, sanno di doversi sporcare molto meno le mani rispetto al solito.

Si occuperà di tutto il dispositivo, in grado di lavare il pavimento e di aspirare ogni granello di sporcizia. Basterà solo approfittare della grande offerta che oggi Amazon propone con il 17% di sconto, portando il prezzo ad una cifra di 499,99 €. La spedizione è prevista per il 15 gennaio, con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.