Il robot aspirapolvere più VENDUTO costa il 57% in meno, è un REGALO

Lo sconto di oggi è fantastico in quanto vi permette di dimenticarvi di fare le pulizie in casa. Il robot aspirapolvere Lefant arriva su Amazon ad un super prezzo.

Con questo prodotto, si può sfruttare la tecnologia di aspirazione automatica che avviene mediante comandi vocali o semplicemente con un’applicazione ufficiale. Il robot di Lefant si occuperà di aspirare ogni residuo dal pavimento di casa, indipendentemente dalla superficie.

Oggi, quello che è il prodotto più venduto nella sua categoria, gode di un’offerta a tempo con sconto del 57%. È così che il prezzo scende a soli 99,99 €. Ordinandolo oggi, già domani sarà a casa vostra e porterà anche due anni di garanzia.

Il robot Lefant con 6 modalità e supporto per Alexa

Dotato di tutti i sensori che gli consentono di evitare gli ostacoli, questo robot aspirapolvere gira liberamente in tutta la casa aspirando qualsiasi granello di sporcizia e polvere. Lefant ha fatto un gran lavoro, dotandolo della tecnologia Freemove 3.0, che gli consente anche di cadere dalle scale.

La potenza di aspirazione di 2200 pa è particolarmente adatta per farvi dimenticare della polvere. Tramite l’applicazione ufficiale o con l’ausilio di Alexa, il robot partirà ogni giorno per pulire tutta casa, magari anche con un orario programmato.

Tanta potenza di aspirazione, versatilità, utilizzo tramite l’applicazione ufficiale e con la voce sfruttando l’assistente vocale Alexa: sono questi i punti di forza che portano il robot ad essere il più venduto su Amazon.

Ovviamente contribuisce in maniera significativa anche il prezzo: oggi scende del 57% e porta il costo finale a meno della metà, ovvero solo 99,99 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e basterà ordinarlo oggi per riceverlo già domani a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.