Il router TP-Link Archer con 6 antenne in promo su Amazon (-9%)

Avete problemi di rete in casa e non sapete a quale dispositivo affidarvi per risolverli? Ovviamente bisogna disporre di un buon router, magari che sia in grado di di conferire l’ultimo standard Wi-Fi 6. Ecco che su Amazon casca a fagiolo un’offerta straordinaria, ovvero quella che riguarda il modem TP-Link Archer AX73.

Questo prodotto, dotato di una grande estetica, garantisce delle performance straordinarie e un’ampia ricezione in tutto l’ambiente. Non per caso si tratta del router più acquistato, con oltre 20.100 votazioni positive su Amazon.

Oggi a stupire è sicuramente il prezzo di vendita, che scende del 9% rispetto al solito e si firma a 117,99 €. Oltre a questo c’è da segnalare che ci sono due anni di garanzia e la spedizione veloce, che sarà a casa vostra entro il 4 gennaio. Si tratta quindi di aspetti fondamentali per essere sicuri di ricevere un prodotto di gran livello, come solito di TP-Link.

Il router TP-Link Archer AX73 è compatibile con Alexa, le specifiche

Il design, provvisto di ben sei antenne favorisce la grande ricezione in tutto l’ambiente senza alcun problema. Questo router permette l’utilizzo di più tecnologie, tra cui quella OneMesh. Sono cinque le porte a disposizione, tutte di tipo Gigabit e inoltre è disponibile il Wi-Fi a doppia banda di tipo 6.

Probabilmente in molti hanno trovato il router che fa al caso loro. Avere un modem così bello da vedere, performante e soprattutto aggiornato agli ultimi standard non è semplice ad un prezzo così basso. Il TP-Link Archer AX73 è oggi disponibile su Amazon con il 9% di sconto e con due anni di garanzia. Il tutto consentirà agli utenti di spendere solo 117,99 € con spedizione rapida.

