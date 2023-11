Su Amazon uno dei prodotti di maggior successo in questi primi giorni di Black Friday è il Samsung 870 EVO, l’SSD interno ad alte prestazioni. La configurazione da 500GB è attualmente disponibile su Amazon a soli 35,99 euro, spedizione compresa. Un prezzo davvero straordinario per un prodotto top di gamma utile per aggiornare sia computer desktop che laptop.

SSD Samsung 870 EVO: l’SSD interno da 500GB sta andando a ruba su Amazon grazie allo sconto del 40%

Il Samsung 870 EVO, come anticipato, è un SSD progettato per migliorare le prestazioni di archiviazione dei computer desktop e portatili, sostituendo i tradizionali dischi rigidi meccanici (HDD) con una soluzione più veloce ed efficiente.

Questo SSD interno offre velocità di lettura e scrittura superiori rispetto agli HDD tradizionali (10 volte più veloce). Ciò si traduce in tempi di avvio più veloci per il sistema operativo e per le applicazioni, nonché in un accesso più rapido ai file archiviati. La periferica utilizza la tecnologia NAND Flash, che offre un’archiviazione stabile e affidabile. Inoltre, questa soluzione rende l’unità meno soggetta a danni fisici rispetto agli HDD tradizionali, che hanno parti meccaniche in movimento.

Per quanto riguarda l’installazione, è semplicissima. Il BX500 è un SSD progettato per essere compatibile con la maggior parte dei computer desktop e portatili esistenti. Il suo è il formato standard da 2,5 pollici, che lo rende facilmente installabile in molti dispositivi.

Infine, c’è da segnalare la possibilità di affidarsi al software Samsung Magician per gestire il drive attraverso un’ampia gamma di strumenti per stare sempre al passo con gli ultimi aggiornamenti, monitorare lo stato di salute dell’unità SSD e anche migliorarne le prestazioni.

