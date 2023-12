Il TCL 40NXTPAPER è lo smartphone che fa per voi, che sconto su Amazon!

Focalizzarsi sempre sui soliti dispositivi nel mondo degli smartphone, scegliendo sempre i soliti brand, è a volte un errore. Proprio per tale motivazione oggi mostriamo agli utenti 11 sconto molto interessante che riguarda il 40NXTPAPER di TCL.

Questo smartphone è adatto anche a coloro che devono lavorarci, essendo pronto ad ogni evenienza. Si tratta di un dispositivo con un ampio schermo e provvisto di una cover in scatola che darà aggio di prendere nota di ogni dettaglio quando magari si è in giro per lavoro. Il TCL 40NXTPAPER oggi costa di meno su Amazon, grazie allo sconto del 13%. Il prezzo scende infatti a 189,90 € con due anni di garanzia disponibili e soprattutto con la spedizione rapida entro questo sabato.

TCL 40NXTPAPER, lo smartphone che strizza l’occhio ai top di gamma

Partendo da un display da 6,78″ davvero enorme, la risoluzione sembra essere il punto di forza: il pannello è in full HD+ e con 90 Hz di frequenza di aggiornamento. Il TCL 40NXTPAPER mostra anche una memoria interna da 256 GB, una memoria RAM da 8 GB + altri 8 GB virtuali e una tripla fotocamera da 50 MP.

Per quanto concerne la batteria nessun problema, ci sono ben 5010 mAh in grado di portare lo smartphone fino a fine giornata.

In molti penserebbero: “Perché acquistare uno smartphone di TCL se ci sono brand come Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi e molti altri?”. La risposta è molto semplice: si risparmia e le caratteristiche sono accomunabili a quelle di alcuni top di gamma. È chiaro che la qualità non può essere la stessa, ma avere uno smartphone in grado di mostrare una tripla fotocamera e una batteria da più di 5000 mAh, con un prezzo del genere, non è roba da tutti i giorni.

Il 40NXTPAPER è arrivato anche oggi su Amazon con uno sconto del 13%. Il costo finale sarà di 189,90 € con spedizione entro il 31 dicembre e con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.