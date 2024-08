Il tuo mondo digitale merita di più: proteggi i ricordi al meglio

Le vacanze sono sinonimo di allegria e ricordi indimenticabili catturati tramite la fotocamera dello smartphone. È fondamentale proteggere i ricordi al meglio, magari usando il cloud storage. Come reagiresti se dovessi perdere tutte le tue foto a causa di un guasto dell’hard disk o del furto del tuo smartphone? La disperazione prenderebbe il sopravvento, ovvio. Ma per tua fortuna ecco la soluzione: Internxt. Questo servizio di cloud storage in questo periodo offre lo sconto dell’80% sui piani di abbonamento e a vita.

Proteggi i ricordi al meglio con Internxt

Internxt ti consente di conservare le tue foto in modo sicuro, accedendo da qualsiasi dispositivo. Non dovrai più preoccuparti degli hacker che spiano i tuoi scatti: Internxt utilizza la crittografia end-to-end e la tecnologia distribuita che rende impenetrabili i tuoi dati.

Come attivare il cloud storage del provider? La prima cosa che devi fare è creare un account gratuitamente sul sito web di Internxt e scegliere il piano più adatto a te. Successivamente, devi scaricare l’app sul tuo smartphone o computer e accedere al tuo nuovo account.

Da questo momento in poi potrai iniziare a caricare le tue foto, scegliendo tra il caricamento manuale o automatico dal tuo dispositivo. Il consiglio è di organizzarle creando cartelle in base alla data, al luogo o all’evento. I tuoi file saranno disponibile da qualunque dispositivo e ovunque tu sia.

Per quanto riguarda i costi degli abbonamenti annuali e dei piani a vita, ecco una panoramica:

Abbonamenti annuali (i prezzi si intendono già scontati): 200 GB a soli 9,20 euro all’anno , 2 TB a soli 22 euro all’anno , 5 TB a soli 40 euro all’anno e 10 TB a soli 60 euro all’anno .

Piani a vita: 2 TB a 180 euro, 5 TB a 380 euro e 10 TB a 580 euro.

