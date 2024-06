Iliad Box adesso è più veloce col WiFi 7: abbonati subito

Se hai in mente di lanciare nel web il sito della tua piccola impresa, magari con un blog, Aruba Hosting con WordPress è la scelta migliore, sia per la qualità dei servizi proposti e sia per il super prezzo per il primo anno di abbonamento.

Questo provider è già famoso per la sua efficienza e per i prezzi contenuti. Sai quanto ti costa? Solo 20 euro all’anno. E questo ti offre due opzioni principali: un profilo che ti permette di gestire ogni dettaglio o uno preinstallato e gestito per te. In altre parole, anche se sei un principiante totale, questo provider hosting è fatto proprio per te.

Super prezzo per il primo anno di abbonamento: L’importanza della tecnologia nell’hosting WordPress

Il successo di Aruba nel settore dell’hosting WordPress è dovuto all’utilizzo delle tecnologie più moderne. Inoltre, pone molta enfasi sulla velocità e la sicurezza. A risaltare particolarmente è la funzionalità HiSpeed Cache, che è in grado di ridurre il Time to First Byte (TTFB) sotto gli 0,2 secondi.

In pratica, il tuo sito sarà velocissimo, migliorando l’esperienza dell’utente, il posizionamento sui motori di ricerca e, guarda un po’, anche il tuo tasso di conversione. Tutto questo è particolarmente utile se hai un e-commerce.

Devi sapere altro. Aruba offre diversi piani di hosting, inclusi quelli specifici per WordPress e WooCommerce. L’intelligenza artificiale e un’infrastruttura tecnica all’avanguardia completano un’offerta che sa proprio di eccellenza. Insomma, non stai soltanto acquistando un servizio, stai scegliendo una piattaforma super affidabile e performante. Perfetta per qualsiasi progetto online, dal semplice sito vetrina all’e-commerce più sofisticato.

Ecco il super prezzo per il primo anno di abbonamento: 19,90 euro più IVA. Per maggiori dettagli e per sottoscrivere uno dei piani, clicca semplicemente sul bottone qui sotto.