Iliad Box arriva alla sua versione migliore grazie al WiFi 7

Trovare un servizio fibra ottica affidabile e veloce è spesso più complicato. E proprio quando inizi a disperare, ecco che arriva Iliad Box. Il servizio promette di portare la tua connessione internet a livelli stratosferici grazie al supporto del WiFi 7.

Addio buffering, addio blocchi durante lo streaming, addio alla connessione che si perde proprio nel mezzo di un’importante riunione su Zoom. Con Iliad Box, tutto questo sarà un lontano ricordo. Il modem di Iliad fa la differenza, garantendo stabilità e velocità di connessione che ti farà dimenticare i vecchi tempi in cui era sinonimo di frustrazione.

Maggiori dettagli sul WiFi 7 di Iliad Box

Iliad Box è il miglior alleato per chi cerca una connessione ultra-veloce. Grazie al nuovo modem, potrai scaricare file a velocità mozzafiato: fino a 5 Gbit/s nelle aree FTTH EPON e fino a 2,5 Gbit/s in quelle GPON. Insomma, ti sembrerà di vivere nel futuro.

Ma Iliad non è solo velocità. L’offerta è davvero completa: modem gratuito, chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali. Hai anche l’app IliadBoxConnect e la segreteria telefonica inclusa. Non puoi chiedere di meglio!

Se sei già cliente Iliad Mobile, le buone notizie non finiscono qui. Il costo mensile del servizio scende a soli 19,99 euro invece di 24,99 euro. Per sempre! Non ci sono sorprese o aumenti improvvisi. Con questa offerta speciale, risparmierai senza rinunciare alla qualità.

Iliad Box ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per una connessione impeccabile: velocità massima, fibra senza limiti e un prezzo davvero competitivo. Navigare alla velocità della luce senza spendere una fortuna? Adesso è possibile, grazie al WiFi 7 di Iliad Box. Non sarà esattamente come viaggiare nel tempo, ma ti garantirà un’esperienza internet senza precedenti. Cosa aspetti? Attiva la fibra di Iliad oggi stesso.