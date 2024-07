Iliad Box con WiFi 7: il canone mensile parte da 19,90€/mese

Riusciamo già a immaginare le chiamate al call center di Iliad per passare all’offerta Iliad Box. Questo perché l’operatore francese è conosciuto per le sue offerte. Questa, però, è una vera bomba: fibra ottica domestica con router munito di WiFi 7.

La proposta, a partire dal canone mensile di 19,90 euro, offre fibra con velocità fino a 5 Gbit/s e chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 paesi stranieri. Tutto questo, senza dimenticare la segreteria telefonica.

Offerta da non perdere con WiFi 7 da parte di Iliad

Andiamo a vedere questa offerta di Iliad nei dettagli. Con soli 19,90 euro al mese puoi ottenere:

Iliad Box in comodato d’uso gratuito;

chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali;

segreteria telefonica inclusa;

velocità di download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s nelle aree con copertura FTTH EPON.

Questa offerta allettante è riservata agli utenti Iliad Mobile con un’offerta voce + dati attiva da almeno 9,99 euro al mese. E se non rientri ancora in questa categoria, puoi attivare una delle opzioni mobile come Giga 180 o Flash 250, permettendo così di accedere alla fibra a soli 19,90 euro al mese anziché 24,99. Non ci sembra una cattiva idea, vero?

Non c’è tempo da perdere. L’offerta è valida fino al 31 luglio! Non vorrai mica essere l’unica persona del quartiere che non ha ancora il WiFi 7. Allora, cosa aspetti? Passa alla fibra domestica di Iliad oggi stesso!