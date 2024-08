Iliad: la fibra perfetta per il gaming è qui

La fibra perfetta per il gaming è finalmente disponibile grazie a Iliad. Questa novità include il router WiFi 7, un dispositivo che sembra venuto direttamente dal futuro. Tutti stavamo aspettando un’offerta di questo tipo: velocità impressionanti e un prezzo mai visto. Con soli 21,99 euro al mese, niente più connessioni lente. Ma il bello è che questo prezzo rimarrà bloccato per sempre.

Iliad ha superato sé stessa con il nuovo router iliadbox. Dal look futuristico, sembra di essere in una galassia lontana lontana, tipo Star Wars. Oltre al segnale ultra stabile e senza interferenze, offre chiamate illimitate verso l’Italia e più di 60 paesi nel mondo. Quindi, basta preoccupazioni per le bollette telefoniche: niente scatti alla risposta.

Fibra perfetta per il gaming: rivoluzione firmata Iliad

La fibra di Iliad è una vera e propria scheggia. Il download infatti raggiunge i 5 Gbit/s e l’upload i 700 Mbit/s. Tutto questo grazie alla tecnologia FTTH EPON, che offre connessione tanto rapida quanto stabile.

Vivi in una zona isolata dove la FTTH EPON non c’è? Puoi controllare se è presente la tecnologia FTTH GPON, che ti consente di navigare velocità sostenute: fino a 2,5 Gbit/s in download e fino a 500 Mbit/s in upload. E se abiti nelle famigerate zone bianche? Iliad ti offre comunque un download che arriva fino a 1 Gbit/s e un upload di 300 Mbit/s. Il tutto sempre a 21,99 euro al mese.

Per verificare se la fibra di Iliad è disponibile nella tua zona, basta dare un’occhiata al suo sito ufficiale. Una volta constatato quale velocità raggiunge la tua zona, è improbabile che tu voglia ripensarci.

Quindi, perché accontentarsi di meno quando si può avere di più? Con la fibra perfetta per il gaming di Iliad, avrai a disposizione il massimo della tecnologia a un prezzo così conveniente che sembra una promozione temporanea. Ma non è così: il prezzo rimane questo per sempre!