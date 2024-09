Impara fino a 41 lingue con il metodo rivoluzionario dell'app Mondly

Al momento l’iscrizione a un corso in presenza per imparare l’inglese o un’altra lingua non è per te una soluzione. Lavori, oppure studi ancora, e il tempo libero a disposizione è quello che è.

Questo però non significa che devi rinunciare al desiderio di imparare una nuova lingua straniera. Un’alternativa più che valida ai corsi tradizionali è rappresentata oggi da Mondly, che grazie al suo metodo di studio rivoluzionario si è guadagnata diversi prestigiosi riconoscimenti, tra cui App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple.

A questo proposito, segnaliamo che nelle ultime ore è disponibile un maxi sconto del 96% sul piano a vita, che fa crollare il prezzo a 89,99 euro. È richiesto un unico pagamento.

Il piano a vita di Mondly in sconto del 96% grazie all’offerta per il ritorno a scuola

Alla base del metodo Mondly c’è il focus sulle frasi di uso comune, e non più sulle singole parole come ancora avviene a scuola e nei corsi classici che si tengono dentro le aule pubbliche o private. Questo cambio di paradigma fa sì che gli studenti “virtuali” riescano a memorizzare le parole più usate molto velocemente, tanto da formare frasi e prendere parte a conversazioni reali nel giro di pochi minuti.

Tra le lingue più gettonate del piano a vita di Mondly si annoverano l’inglese, lo spagnolo, il francese, il russo, il cinese, il turco, il coreano, il giapponese e il tedesco.

In questi giorni è possibile sottoscrivere il piano a vita di Mondly con un pagamento unico di 89,99 euro, anziché 1.999,99 euro. La promozione rientra nell’ambito dell’offerta per il ritorno a scuola e include le lezioni per tutte le 41 lingue disponibili nella piattaforma.